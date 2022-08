Esplosione in abitazione a San Stino, un morto e un ferito

Un'esplosione in abitazione, nel pomeriggio di sabato, ha causato un morto e un ferito gravissimo. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 17.30 a San Stino di Livenza, lungo riviera Silvio Trentin. I residenti hanno udito il botto e si sono riversati in strada, allertando i soccorsi e le forze dell'ordine.

I pompieri, arrivati con partenze da San Donà e da Motta di Livenza, sono entrati nell'abitazione e hanno portato all'esterno l'uomo ancora vivo, ma in condizioni critiche. Era privo di conoscenza, è stato caricato a bordo dell'elicottero e portato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Per l'altro, a terra, non c'era più nulla da fare. Il medico ne ha dichiarato il decesso.

In base ai primi accertamenti dei pompieri, l'esplosione sarebbe stata originata dal tentativo di disinnescare artigianalmente un ordigno bellico. Gli operatori hanno circoscritto l’abitazione. Gli artificieri dei carabinieri si sono occupati di bonificare l’abitazione e di verificare l'eventuale presenza di altri ordigni.