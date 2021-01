Esplosione in garage, morto un uomo

Prima un'esplosione, poi l'incendio. Quando i vigili del fuoco sono arrivati e hanno spento le fiamme, hanno trovato il corpo di un uomo carbonizzato. Si tratta di Giacomo Fasolo, 45enne. Il dramma si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì a Spinea. L'allarme è scattato pochi minuti dopo l'una del mattina in viale Viareggio.

Qui, all'interno del garage di un'abitazione, si è verificata un'esplosione le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Alla deflagrazione è seguito un incendio. I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, hanno spento il rogo che ha coinvolto il magazzino distaccato dalle abitazioni, trovando all’interno il corpo senza vita di un uomo. L'area è stata posta sotto sequestro e sono in corso le verifiche per ricostruire con precisione i fatti.

Poco più tardi, intorno alle 2 del mattino, un altro incendio è scoppiato in località la Gazzera, in Via Salvo D’Acquisto, in un locale caldaia. Il rogo ha coinvolto anche una tettoria esterna. I pompieri accorsi dalle sedi di Mestre e Treviso con un’autopompa, due autobotti e il carro NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) e 11 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Distrutta la tettoia in eternit.