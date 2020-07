Colpo al Postamat nella notte: esplosione e fuga con i soldi

Un colpo è andato a segno stanotte ai danni dello sportello Postamat dell'ufficio postale in piazza Kennedy, a Jesolo. Circa mezz'ora dopo la mezzanotte si è udito il botto prodotto dall'esplosione che i ladri hanno provocato per far saltare lo sportello, riuscendo a rubare una parte del denaro contenuto all'interno.

Il tutto si è svolto in pochi attimi, probabilmente in un momento in cui la zona era libera da passanti e sguardi indiscreti: i malviventi si sono appropriati dei soldi e poi si sono allontanati il più velocemente possibile, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Per la fuga avrebbero utilizzato un'automobile station wagon, di grossa cilindrata di colore scuro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Jesolo, che hanno avviato le indagini assieme ai colleghi del Norm di San Donà e del nucleo investigativo di Venezia. Gli investigatori hanno acquisito e visionato le registrazioni delle telecamere della zona per appurare la via di fuga e ottenere spunti utili a identificare i responsabili del furto. L'ammontare del bottino è in corso di quantificazione.