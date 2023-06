Gli artificieri disattivano un ordigno esplosivo inserito in uno sportello bancomat

Gli artificieri della questura di Venezia sono intervenuti questa mattina a Jesolo per neutralizzare un ordigno esplosivo che era stato inserito in uno sportello bancomat: al momento non è chiaro chi l'abbia piazzato, ma l'ipotesi è che l'intento fosse di fare esplodere la cassa automatica per rubare il denaro contenuto all'interno. La polizia ha avviato le indagini per rintracciare i responsabili. Nel frattempo il pericoloso ordigno è stato reso innocuo e il colpo è stato sventato.

La vicenda è stata commentata dal questore Maurizio Masciopinto, che ha espresso «vivi complimenti al personale della squadra artificieri» per un'azione compiuta «con spirito di servizio e senso del dovere». Un'operazione svolta proprio «nel giorno in cui ricorre il 71esimo anniversario della festa della Repubblica italiana, che incarna i valori fondanti dello Stato quali la solidarietà e la tutela della sicurezza pubblica. In questa giornata - conclude il questore - mi complimento con gli artificieri che, rischiando la loro vita, hanno svolto il loro servizio con eccezionale professionalità garantendo l’incolumità di tutti».