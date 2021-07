Assalto allo sportello Atm dell’ufficio postale di Salzano

Via V. Allegri

Banda del bancomat in azione nel centro di Salzano durante la notte: un gruppo composto da quattro persone, arrivate a bordo di un’auto di grossa cilindrata, ha tentato un assalto allo sportello Atm dell'ufficio postale in via Allegri. L'azione, però, è andata a vuoto.

I malintenzionati, dopo aver posizionato il materiale esplosivo, hanno cercato di far saltare il bancomat, senza riuscirci. A quel punto hanno cambiato strategia tentando di entrare all’interno dell'ufficio postale, per poi fuggire definitivamente a mani vuote anche a causa dell'attivazione del sistema di allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Noale, Mirano e del Nucleo operativo e radiomobile di Mestre, i quali hanno eseguito i primi accertamenti e trovato la "marmotta" ancora infilata nello sportello Atm. L'area è stata provvisoriamente recintata fino all'arrivo, in mattinata, degli artificieri di Padova, che hanno disinnescato e asportato l'esplosivo.