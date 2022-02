La piccola campana torna alla Torre di Mestre: «Un reperto che racconta una storia quasi millenaria» | VIDEO

La Torre Civica di Mestre, simbolo storico della città, si arricchisce di nuove importanti testimonianze che raccontano una storia quasi millenaria: da oggi è infatti possibile visitare, al terzo piano della struttura, la piccola campana che nel secolo scorso affiancava quella più grande, ma anche il pendolo che regolava l'ultima macchina elettro-meccanica dell'orologio, l'antica macchina dell'orologio stesso e altri reperti storici.

Si tratta di un ulteriore intervento di valorizzazione del territorio e della storia locale attuato dalla Pro Loco di Mestre che, in collaborazione con il Comune di Venezia, ha restituito alla cittadinanza mestrina gli antichi manufatti, recuperandoli da diversi privati o ritrovandoli presso alcuni depositi comunali. La cerimonia ufficiale di restituzione si è tenuta questa mattina, alla presenza – tra gli altri – di Paola Mar, assessore comunale alla Promozione del territorio, Raffaele Pasqualetto, presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo e Giampaolo Rallo, presidente della Pro Loco di Mestre.

La storia

Ultima costruzione rimasta del sistema murale difensivo eretto nel XII secolo a protezione della città, la Torre Civica di Mestre viene anche chiamata "Torre dell'orologio" per via dell'ormai simbolico strumento che la correda sin dal 1566. La grande campana, tuttora presente, risale tuttavia al 1739. Nel 1958 venne apposta un'ulteriore campana, di dimensioni più ridotte, che faceva risuonare gli intervalli dell'ora (un rintocco per il primo quarto, due per la mezz'ora, tre per i tre quarti d'ora).

Questo piccolo manufatto, esposto da oggi all'ultimo piano dell'edificio, venne fuso dall'antica fonderia Angelo Ottolina di Bergamo e cessò il suo compito alla fine del Novecento quando, a seguito dei radicali lavori di restauro che coinvolsero la torre tra gli anni '90 e il 2003, venne sostituita da un nuovo meccanismo a funzionamento elettronico.

La "piccola campana" e tutti gli altri manufatti ritrovati potranno essere osservati, presso la Torre Civica, da martedì a sabato (dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30) e la domenica dalle 10.00 alle 12.30.