Furti, danneggiamenti e minacce: espulsione lampo per un cittadino irregolare

La polizia di Stato, nell'ambito dei controlli sull'immigrazione clandestina, ha effettuato accertamenti su due cittadini stranieri, residenti rispettivamente a Mestre e Marghera, per i quali è stato disposto il provvedimento di espulsione, poiché irregolari sul territorio nazionale.

Uno dei due, di nazionalità albanese, era già noto alle forze dell'ordine, in quanto gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione e danneggiamenti commessi in varie province (Roma, Milano e Parma), oltre che per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto di armi "atti ad offendere".

Sulla base di questi elementi, che ne dimostrano la pericolosità sociale, venerdì pomeriggio la questura ha richiesto all'ufficio immigrazione di procedere con ulteriori accertamenti, al termine dei quali il giudice di pace ha disposto il provvedimento di allontanamento immediato dal suolo italiano. Gli agenti, a quel punto, hanno provveduto a scortare l’uomo su un volo diretto a Tirana.

Nella stessa giornata, la polizia ha identificato anche il secondo cittadino irregolare, privo di precedenti penali. Al termine degli accertamenti del caso, il prefetto ha emesso un provvedimento di espulsione, a cui hanno fatto seguito il trattenimento del passaporto e l'obbligo di firma su ordine del questore, in vista di un futuro rimpatrio.