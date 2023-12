Intervento dei carabinieri in un condominio di Jesolo: tre irregolari espulsi

Alcuni movimenti sospetti notati nei giorni scorsi hanno fatto scattare un blitz dei carabinieri all'interno del condominio Villa Susanna, in via Bafile a Jesolo. L'operazione si è svolta nella serata di ieri, 15 dicembre.

I carabinieri si sono presentati in forze, con pattuglie della stazione di Jesolo supportate dai reparti della compagnia di San Donà di Piave. I sospetti si sono rivelati corretti: in uno degli appartamenti avevano trovato rifugio tre uomini di nazionalità tunisina, tutti non in regola con i documenti di soggiorno. I tre sono stati bloccati e identificati. Terminate le formalità di rito, per tutti è scattato il decreto di espulsione e l'accompagnamento al Centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), per il successivo rientro al paese di origine.

L'accompagnamento al Cpr è ritenuto una misura amministrativa efficace che, secondo le forze dell'ordine, permette di allontanare dal territorio nazionale persone irregolari «che il più delle volte sono dedite ad attività illecite». Modalità analoghe sono state adottate in vari contesti nelle scorse settimane, come nel rastrellamento effettuato nella zona Bacini di Venezia a settembre (durante il quale sono stati fermati 8 irregolari) e quello al condomino Mimose di Eraclea. Senza contare le numerose espulsioni dal quartiere Piave di Mestre, eseguite durante tutto il 2023.

«La capillare macchina costituita da 5 compagnie, 2 tenenze e 38 stazioni - viene reso noto dal Comando provinciale dei carabinieri - intende continuare a essere un costante presidio di sicurezza e conoscenza a vantaggio dell’intero territorio provinciale, al fine di prevenire sul nascere pericolose forme di illegalità diffusa».