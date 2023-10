Espulso a Trieste uno dei kosovari della cellula jihadista veneziana

Il ministero dell'interno ha comunicato di avere eseguito, nella giornata del 22 ottobre, due espulsioni nei confronti di altrettante persone ritenute «pericolose per la sicurezza nazionale», in quanto «fortemente radicalizzate». Tra loro c'è uno dei kosovari finiti al centro di un'indagine effettuata nel 2016 dalla Digos di Venezia, che aveva scoperto una cellula jihadista attiva nel capoluogo lagunare: tre connazionali, in base agli accertamenti degli investigatori, avevano espresso l'intenzione di compiere un attentato in città.

Le indagini avevano portato all’arresto del gruppo nel 2017: a carico dei tre kosovari erano emersi «gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione ad un’associazione con finalità di terrorismo internazionale, in relazione alla loro adesione all’ideologia dello Stato Islamico». Uno di loro, espulso dal territorio nazionale su ordine del prefetto di Venezia, è stato rintracciato il 14 ottobre 2023 in provincia di Trieste e arrestato per la violazione del divieto di reingresso in Italia. È seguito il processo per direttissima, con condanna a 8 mesi di reclusione, e poi un nuovo decreto di espulsione, emesso stavolta dal prefetto di Trieste, in data 16 ottobre. L'uomo è stato quindi accompagnato al Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) e rimpatriato.

L'altra espulsione citata dal ministero riguarda un 42enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale: era emerso all’attenzione durante un periodo di detenzione nel carcere di Piacenza in quanto, all’interno della sua cella, era stata rinvenuta la foto di un uomo armato di mitra con alle spalle la bandiera dell’Isis. Inoltre l'uomo avrebbe assunto, nel tempo, un ruolo di leader nei confronti degli altri detenuti. Scarcerato nel 2020, è stato più volte destinatario di provvedimenti di espulsione rimasti ineseguiti. Rintracciato lo scorso 26 settembre, è stato associato anche lui al Cpr di Gradisca d’Isonzo e poi in quello di Caltanissetta. Una volta riconosciuto dalle competenti Autorità consolari tunisine, è stato rimpatriato in esecuzione del provvedimento di espulsione del prefetto di Piacenza.