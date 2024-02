Espulso cittadino straniero responsabile di numerose spaccate tra Mestre e Marghera

Gli agenti della squadra mobile di Venezia, nella giornata di martedì, hanno fermato un cittadino straniero, con a carico numerosi precedenti penali, presunto autore nell'ultimo mese di numerose spaccate notturne a danno di esercizi commerciali nella terraferma veneziana, tra Mestre e Marghera.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo si introduceva nei negozi spaccando le vetrate, sottraendo quanti più beni e denaro contante possibili, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I poliziotti, insospettiti dai suoi movimenti, sono riusciti a rintracciarlo a Mestre e condurlo presso gli uffici della questura, dove è stata confermata la sua posizione irregolare sul suolo nazionale.

Al termine degli accertamenti di rito, l'autorità giudiziaria ha perfezionato le procedure previste dalla legge per l'espulsione del malvivente: gli operatori dell'ufficio immigrazioni hanno da subito avviato le procedure per il suo rimpatrio nel territorio d'origine, accompagnandolo presso il Cpr di Gradisca d'Isonzo. «Attraverso tale attività - spiegano dalla questura -, il cittadino straniero, pericoloso e con a carico numerosi precedenti penali, è stato messo nella condizione di non poter più delinquere sul territorio».