Problemi di sicurezza e ordine pubblico, fermato ed espulso

Già dalle prime ore dopo essere arrivato in Italia aveva creato problemi di sicurezza. Anni fa era stato colpito da un provvedimento che lo obbligava a lasciare l'Italia ma successivamente era sparito. La polizia ha definitivamente espulso un cittadino albanese, irregolare in Italia.

Lo scorso 18 luglio, infatti, è stato emanato dal prefetto di Venezia il provvedimento «a causa delle sue reiterate condotte lesive dell’ordine e della sicurezza pubblica». Una misura disposta in conseguenza ad alcune attività di indagine fatte dalla polizia di frontiera all'aeroporto Marco Polo e dagli agenti dell'ufficio immigrazione. Nello specifico già dal 2014 l'uomo si era reso irreperibile nonostante l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia di frontiera per lasciare l'Italia entro il termine fissato.

Nei giorni scorsi, a seguito di un controllo effettuato sui passeggeri in arrivo con un volo da Toronto, gli è stato notificato il provvedimento di archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nel territorio nazionale. Sin dalle prime ore dal suo arrivo in Italia si è nuovamente reso responsabile di comportamenti che hanno turbato l’ordine e la sicurezza, in modo particolare allo scalo di Tessera, in stazione e in diverse aree della provincia. Da qui il nuovo provvedimento di espulsione, disatteso per l'ennesima volta. Nei giorni scorsi, poi, gli agenti della polizia di frontiera sono riusciti a rintracciarlo nei pressi dell'aeroporto. Lo hanno scortato ed espulso facendolo imbarcare su un volo diretto in Albania.