Estorsione alla Btime, tre rinviati a giudizio

Tre persone accusate del reato di estorsione: chiuse le indagini, la pm Gabriella Cama ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Fabio Gianduzzo, veneziano 56enne di Eraclea (difeso dall'avvocato Giuseppe Muzzupappa), Edi Biasiol, goriziano di 52 anni, e Rudi D'Altoè, 45enne di Roncade. I tre, come riporta TrevisoToday, si sarebbero resi responsabili di una grossa estorsione aggravata continuata, avvenuta a cavallo tra il 2020 e il 2021. Vittime sarebbero il responsabile commerciale e l’amministratore unico della società di consulenza Btime, rispettivamente Renato Celotto e Michele Gallà. L'udienza preliminare è stata fissata al prossimo 22 aprile.

Secondo le imputazioni, Gianduzzo e Biasiol avrebbero agito come "riscossori" di un presunto credito che D'Altoè aveva nei confronti di Celotto (al tempo consulente del Tom Village di Santa Maria di Sala) pari a quasi 3 milioni e mezzo di euro, cifra di cui Celotto si sarebbe appropriato. I tre avrebbero di fatto espropriato l'azienda dalla sua legittima proprietà, sottoponendo le due vittime a crescenti minacce di natura fisica.

Celotto nel frattempo è finito nell'inchiesta sul Tom Village, andato in fallimento dopo essere stato svuotato di tutto il suo patrimonio: la stessa che, oltre all'imprenditore di Castelfranco Veneto, ha portato ai domiciliari Massimiliano Riolfo di Mira e Luigi Ardizzoni di Lignano Sabbiadoro (Udine). I riscontri del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Venezia hanno messo in luce che i tre avrebbero avuto un ruolo determinante nella parabola amara del Tom, fallito a febbraio 2021 con un buco da 34 milioni di euro e ora sotto la guida di una nuova gestione che nulla ha a che vedere con i fatti dell'inchiesta. A loro erano anche stati stati sequestrati (in solido con altre cinque persone e due società) quasi 7 milioni di euro, ovvero parte del corrispettivo delle azione messe in piedi per svuotare le casse del centro commerciale.