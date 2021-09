Estorsioni ai commercianti ambulanti e spedizioni punitive con armi: arresti a Bibione

Estorcevano con metodi mafiosi denaro a numerosi commercianti ambulanti friulani e veneti al fine di impedire il regolare svolgimento, a Bibione, della nota manifestazione fieristica estiva “I Giovedì del Lido del Sole”. Lo scopo era quello di riuscire ad ottenere il controllo delle attività economiche e condizionare così il libero mercato e lo sviluppo economico e sociale della rinomata località turistica.

Alle prime luci dell’alba, personale della Direzione investigativa antimafia e del Nucleo di polizia economico finanziaria di Trieste, al termine di complesse indagini, hanno eseguito numerosi arresti. Particolarmente significativi alcuni episodi in cui sono state organizzate spedizioni punitive con armi nei confronti di chi non sottostava alla egemonia imposta dal capo del gruppo criminale, anche in altre manifestazioni fieristiche del litorale friulano-veneto. Sono ancora in corso perquisizioni degli uomini e donne dei Reparti territoriali della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre che dei militari dell’ottavo reggimento genio guastatori di Legnago nei confronti degli indagati nelle province di Udine, Venezia e Pordenone.