Si surriscalda una macchina del trattamento dell'aria, evacuato il museo Correr

Attimi di preoccupazione domenica pomeriggio al museo Correr quando, il surriscaldamento di una macchina per il trattamento dell'aria ha fatto si che la struttura fosse evacuata per permettere l'intervento dei vigili del fuoco. Una procedura di prassi in casi del genere: sul posto si sono portate due squadre dei pompieri che hanno messo in sicurezza l'edificio. In corso gli accertamenti per stabilire la causa del surriscaldamento.