Clienti evacuati dal supermercato, bruciori a occhi e gola: controlli del nucleo Nbcr

Supermercato evacuato in via Miranese, verso le 16.30 di martedì 28 maggio. I clienti hanno iniziato ad avvertire bruciore alla gola, fastidio agli occhi e un forte odore nell'aria che ha costretto il supermercato Dpiù a chiudere i battenti, dopo che tutti erano fuori e sono stati allertati dai responsabili del punto vendita i vigili del fuoco con il nucleo Nbcr (per sospette sostanze pericolose). Nel negozio erano in corso i lavori d'installazione per un nuovo frigo: potrebbero essere fuoriusciti dei gas che si sono dispersi nell'aria anche se la causa del malessere accusato dai clienti non era ancora stata chiarita in via definitiva in serata. Oggi gli ispettori dei vigili del fuoco torneranno in sopralliogo e a fare altri accertamenti. All'uscita del supermercato c'era anche una pattuglia dei carabinieri e l'ambulanza del Suem. Gli operatori sanitari hanno preso in cura una ragazza che ha avuto un lieve malore ed è stata portata al Pronto soccorso per visite a approfondimenti.