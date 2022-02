Evasione fiscale, la Finanza sequestra 22 milioni di euro a imprese di abbigliamento cinesi

La guardia di finanza di Venezia ha eseguito un sequestro preventivo del valore di 22 milioni di euro tra conti correnti, contanti, quote societarie, immobili e veicoli, nei confronti di imprese e soggetti di origine cinese attivi nel commercio di abbigliamento. Le persone coinvolte, secondo gli investigatori del 2° nucleo operativo metropolitano, sarebbero responsabili di un meccanismo di evasione fiscale fondato su omesse e infedeli dichiarazioni.

Al centro dell'indagine c'è un uomo, ufficialmente nullatenente e residente nel Veneziano, che avrebbe spostato capitali per milioni di euro sui conti correnti di varie società tra loro collegate, gestite da imprenditori cinesi che non avevano dichiarato i propri redditi. In totale il "gruppo di imprese", tra il 2013 e il 2019, avrebbe omesso la dichiarazione di redditi per 50 milioni di euro, con un'evasione delle imposte e dell'Iva calcolata, appunto, in circa 22 milioni.

Assieme al sequestro preventivo, oltre 100 uomini delle Fiamme gialle hanno eseguito 20 decreti di perquisizione in 6 regioni, che hanno interessato studi commercialisti, sedi e residenze delle persone coinvolte. L'operazione è stata svolta nelle province di Venezia, Padova, Milano, Bergamo, Mantova, Pavia, Udine, Pordenone, Bologna, Rimini, Firenze, Prato e Roma.