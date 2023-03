Nell'ex campo Sinti si addestreranno i cani a trovare le persone sotto le macerie

L'area di via Vallenari un tempo occupata dal campo sinti, estesa per circa dieci chilometri quadrati, sarà concessa per 9 anni all'unità cinofila di soccorso San Marco. L'associazione, costituita da volontari della protezione civile, potrà praticare le proprie attività con cani specificatamente addestrati nella ricerca di persone travolte da macerie e/o disperse in superficie.

«Con questo provvedimento andiamo a sostenere un settore importante nell’ambito della protezione civile ovvero la formazione di Unità cinofile per il soccorso in caso di calamità o di ricerca di persone disperse; nello stesso tempo questo tipo di attività garantirà anche un utile presidio del territorio - spiega l’assessore al Patrimonio, Paola Mar - Quindi con questa delibera abbiamo raggiunto un duplice scopo: presidio e controllo del territorio e lo svolgimento di un’attività utile alla Protezione civile da parte di un’associazione che da 20 anni opera nel nostro territorio». Ha aggiunto quindi il vicesindaco, Andrea Tomaello: «La possibilità di utilizzare un terreno di 10.000 metri quadrati all'interno del nostro Comune garantisce loro di addestrare periodicamente i cani e di svolgere esercitazioni per essere poi pronti in ogni evenienza».

«Il presidente e l’associazione tutta ringraziano sentitamente il sindaco Luigi Brugnaro, il vicesindaco Andrea Tomaello e l'assessore Paola Mar, per il fattivo interessamento e soprattutto per il raggiungimento dell’obiettivo - commenta Arturo Filippi, presidente Unità Cinofila di Soccorso San Marco - ovvero la concessione per 9 anni di un campo d’addestramento per i propri cani. Un luogo che favorirà la nostra crescita e la collaborazione con tutti i gruppi di Protezione civile della città. Un ringraziamento va anche ai proprietari del vecchio campo d’addestramento, la signora Gloria Dagnini e soprattutto la compianta madre, che hanno creduto in noi per 20 anni. Viva la Cinofila San Marco».