Addio a Fabio Pavan, partigiano, insegnante al Cini e pilastro del Psi

È morto all’età di 94 anni Fabio Pavan, stimato insegnante all’istituto Cini di Venezia e figura di spicco della sezione del Psi di Noale, di cui è stato tra i fondatori.

La sua è stata una vita spesa, oltre che per la famiglia, per le due grandi passioni: la scuola e la politica. Dopo il diploma, era diventato insegnante meccanico motorista presso l’istituto Cini, dove per 40 anni ha cresciuto generazioni di studenti. Da giovanissimo aveva aderito al movimento partigiano del Miranese, per poi dare vita, insieme ad Angelo Trevisan e Giovanni Murru, alla sezione noalese del Partito socialista italiano, svolgendo il mandato di consigliere comunale dal 1955 al 1990. «Con Fabio se va un pilastro del socialismo locale che ha permesso al nostro partito di ottenere grandi risultati, Fabio è stato un militante onesto, coerente e serio» ricorda l’ex sindaco Mario Bonaventura. Lascia la moglie Franca Coletto, la figlia Anna e il nipote Giovanni. Il funerale si svolgerà venerdì 16 febbraio alle 15 presso la chiesa arcipretale di Noale.

