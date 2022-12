Malore fatale sul divano, morto 53enne

Non ce l'ha fatta Fabio Santangelo, autista Atvo di 53 anni, stroncato da un malore fatale mentre si trovava sul divano di casa, a Pertegada di Latisana. Santangelo era stato impiegato nell'estate del 2021 come autista Atvo, «dove aveva dimostrato professionalità, passione e competenza - spiegano dall'azienda di trasporti -. Nell'estate del 2022 si è ripetuta la collaborazione che è diventata, da settembre, a tempo indeterminato». In poco tempo aveva saputo dimostrare ai colleghi tutte le sue capacità, ma anche la sua bontà d'animo e la sua generosità. Si era integrato molto bene all'interno di Atvo e ne era diventato parte attiva.

Anche per questo, la sua improvvisa morte ha lasciato sgomenti tutti i colleghi, oltre alla presidenza, con Fabio Turchetto, e alla direzione, con Stefano Cerchier e tutto lo staff, che si stringono intorno alla moglie e alle figlie di 2 e 6 anni. L'azienda, assieme agli stessi lavoratori, si sta mobilitando per una raccolta fondi per aiutare la famiglia.