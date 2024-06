Falegnameria distrutta. Inneschi a rischio esplosione. «Violenza gratuita di tre minori»

Mauro Girelli, dell'omonima impresa d'infissi, serramenti e arredo a Sant'Elena, nella zona dell'ex deposito dell'Actv, è ancora sconvolto da quando una settimana fa gli hanno distrutto l'azienda . «Hanno tentato di dare fuoco al capannone. Avrebbero causato un'espolsione se gli inneschi fossero divampati nell'area della produzione, dove solo per fortuna non sono arrivati. Lì ci sono solventi, vernici infiammabili, scarti di legno: sarebbero rimasti coinvolti e avrebbero bruciato mezzo sestiere». Trova parole di pietà Girelli, nonostante i centomila euro di danni stimati all'attività. «Non oso pensare - dice - se le "prove d'innesco" fossero andate a buon fine alle conseguenze fisiche che avrebbero coinvolto i tre responsabili».

Riflette Girelli. «Per loro probabilmente è stato un gioco, un passatempo come nei social, che a mio avviso non sanno neanche distinguere dalla realtà. Io dovrò ricominciare da capo. Lo sto facendo, come se ci fosse stato un terremoto». A distruggere la sua impresa non sono state scosse sismiche ma l'azione di tre minori - di dodici o tredici anni - che hanno preso gli uffici a picconate e hanno tentato di dare fuoco. Sabato scorso i tre, che Girelli è riuscito a bloccare all'interno di un capannone accanto al suo, permettendo ai carabinieri di andarli a prendere, hanno rotto un vetro e afferrando picconi e arnesi dalla falegnameria, hanno colpito con una violenza esasperata tutto quello che hanno trovato. «Un accanimento puro e gratuito su qualsiasi cosa - racconta il titolare - E non hanno portato via niente».

La furia della devastazione su tastiere, computer, stampanti, mobili, perfino sul pezzo esterno del condizionatore, farebbe pensare a una vendetta o a un avvertimento. Sembra impossibile che tanto odio e tanta forza scatenata contro gli oggetti sia l'esito di una bravata di tre ragazzi poco più che bambini. Eppure, assicura Girellli, nessuno gli ha mai chiesto nulla. «Non sono stato intimidito né minacciato. Non li avevo mai visti - precisa - Non ho mai rimproverato nessuno, nè avuto diverbi con il vicinato con il quale ho un buon rapporto». L'impresa era di suo padre, ci sono i riconoscimenti e le medaglie d'oro avute in dono dagli Artigiani e dall'Amministrazione. «Per assurdo non le hanno prese, ma danneggiate. E quello che mi fa più male è aver visto il volto di mio padre, di 86 anni, con gli occhi lucidi e senza parole davanti alla devastazione dell'impresa che lui ha costruito».

Sabato la ditta era chiusa, tuttavia la dipendente è andata a controllare la barca che Girelli ha ormeggiato su un palo esterno, e si è accorta che il vetro era rotto. «Sono entrati», ha detto a Girelli. Al controllo, aprendo la porta, è apparsa loro l'impresa pezzo per pezzo, dagli arredi ai pc fino ai tablet, distrutta a picconate. «Oltre ai danni fatti, durante il primo blitz di sabato, all'interno dei nostri uffici nel pomeriggio di domenica è stato fatto un secondo raid vandalico, innescando in sei posti diversi dei focolai, bruciando documenti, un cuscino, una giacca, sedie e altri oggetti».

Il fuoco non ha attecchito. «Con la coda dell'occhio ci siamo accorti della presenza dei tre ragazzini con il piccone che stavano vandalizzando un capannone adiacente. Si sono visti scoperti e sono scappati intrappolandosi da soli - prosegue Girelli - Ci siamo distribuiti davanti al capannone per controllare i loro movimenti e intanto abbiamo chiamato i carabinieri, che, in pochi minuti, li hanno bloccati. Poi sono cominciate le sorprese a partire dall'età dei responsabili, perchè si è scoperto che erano minori di quattordici anni».

Nei giorni a seguire è arrivata la Scientifica per i rilievi. Poi la ditta, non essendo sotto sequestro, è potuta ripartire. «Vorrei solo - conclude Girelli - incontrare questi ragazzi. Sono arrabbiato ma vorrei parlarci e raccontargli quanta fatica e sacrifici le persone hanno investito nel tempo per creare quello che loro, in mezz'ora, hanno brutalmente devastato». Sugli arredi sono stati trovati segni di svastiche.