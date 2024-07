Falsi contratti d'appalto per 8 milioni: denunciati sei imprenditori

La guardia di finanza del comando provinciale di Treviso ha scoperto falsi contratti d’appalto di servizi, per un totale di 8 milioni di euro, utilizzati per mascherare illecite esternalizzazioni di lavoratori, dediti al rifornimento degli scaffali in supermercati e alle operazioni di carico-scarico e imballaggio di mobili presso produttori e rivenditori.

Le imprese coinvolte nella frode sono sei, tra le quali una cooperativa trevigiana attiva anche nel settore della logistica - con un fatturato medio annuo di 4 milioni di euro - e cinque aziende committenti, dislocate tra le province di Treviso, Venezia e Padova. In tutto, sono sei gli imprenditori segnalati alla procura per il reato di "somministrazione fraudolenta di manovalanza", uno dei quali anche per emissione di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti. Sul piano amministrativo, sono state irrogate invece sanzioni per 350mila euro.

Le indagini condotte dai militari delle fiamme gialle sono state avviate a seguito di una verifica fiscale nei confronti della cooperativa trevigiana, che aveva il compito di fornire i lavoratori, un centinaio circa. Ricostruendo la "filiera della manodopera", grazie all’esame di documentazione informatica e assumendo testimonianze da diversi lavoratori, è stato ricostruito come i rapporti di lavoro con i vari committenti fossero privi degli elementi che caratterizzano la liceità dell’appalto, e cioè il rischio d’impresa e l’organizzazione autonoma di mezzi e risorse.

L'analisi di fogli presenze e messaggi di posta elettronica tra società appaltatrice e committenti ha fatto emergere l'assenza del rischio, atteso che il corrispettivo dei contratti veniva commisurato esclusivamente al costo orario dei lavoratori somministrati, senza alcun legame a obiettivi di risultato. In secondo luogo, la Finanza ha rilevato una vera e propria assenza di organizzazione del lavoro e dell’esercizio del potere direttivo in capo alla cooperativa, cosicché le maestranze somministrate erano soggette alla gestione e controllo da parte dei committenti, rimanendo alla cooperativa appaltatrice solo compiti di natura amministrativa.

Da qui, l’inesistenza giuridica delle fatture emesse dalla cooperativa, con conseguente recupero dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta dalle società committenti.