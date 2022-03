Green pass falsi a 300 euro, perquisizioni in provincia di Venezia

Il meccanismo era semplice quanto rodato: bastava iscriversi ad alcuni canali sull’app Telegram, inviare i propri documenti e pagare 300 euro in criptovalute per ottenere un green pass fasullo. È in corso una maxi operazione con una ventina di perquisizioni in tutta Italia disposte dalla Procura di Termini Imerese (Palermo). Sono venticinque le persone indagate per il possesso della falsa certificazione, alcune delle quali sorprese sul posto di lavoro grazie al "certificato verde" acquistato sul web. Tra questi due gestori di un panificio, un ristoratore, un dipendente comunale e anche un appartenente alle forze dell’ordine. Fra gli indagati però ci sono anche alcuni minori e i rispettivi genitori che gli avrebbero procurato il documento.

L’indagine, condotta dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria della polizia, «scaturisce da un’attività - si legge in una nota - di contrasto delle condotte fraudolente perpetrate attraverso internet che mettono a rischio la fede e la salute pubblica». La "struttura criminale", come la definiscono gli investigatori, era riuscita a raggiungere diverse province italiane, tra le quali quella di Venezia.

I venditori assicuravano agli acquirenti il rilascio di un green pass rafforzato personalizzato, chiedendo copia della tessera sanitaria e prevedendo anche "sconti famiglia" per coloro che acquistavano più certificati. Le indagini sono ancora in corso e ulteriori dettagli potrebbero emergere dall’analisi della memoria interna di una trentina di dispositivi tra smartphone, tablet e pc. Al vaglio pure alcuni conti correnti italiani utilizzati per i pagamenti necessari per ottenere la certificazione verde. Con la collaborazione del ministero della Salute, i falsi documenti saranno disabilitati così da impedirne ogni utilizzo.

Articolo originale su PalermoToday