Falsi tecnici Veritas in azione: occhio ai furti

È stata segnalata la presenza di falsi tecnici di Veritas che, indossando dei gilet ad alta visibilità con la scritta “Acquedotto”, girano per le case sostenendo che c’è stata una perdita di gas nelle vicinanze e che devono fare delle verifiche all’interno dell’abitazione per controllare se siano state danneggiate anche le tubature dell’acquedotto.

Poi i truffatori, dopo essere entrati e aver distratto i malcapitati con una scusa, rubano denaro e oggetti di valore. Veritas ha informato che nessun proprio tecnico è autorizzato a eseguire controlli nelle case, se non su precisa richiesta dell’utente. L'azienda invita quindi i cittadini a non far entrare in casa persone che si qualifichino come tecnici di Veritas (se non su espressa richiesta dell’utente stesso).