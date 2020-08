Soccorre un uomo che si sente male e legge i referti medici: «Ha il coronavirus», ma non era vero

Imprevisto che ha causato un po' di apprensione questa mattina all'imbarcadero di San Zaccaria. Un uomo, attorno alle 10, si sarebbe accasciato al suolo dopo essersi sentito male. Con sé aveva una cartella clinica, o comunque dei documenti sanitari che certificavano il suo stato di salute. Quando una signora si è avvicinata per prestargli soccorso, avvrebbe visto i referti e un po' inopportunamente li avrebbe letti. Non certo un'infermiera, deve aver interpretato male la diagnosi, creando un po' di scompiglio nelle persone presenti lì in quel momento, che hanno creduto di trovarsi di fronte a una persona positiva al covid19.

Intervento di 118 e polizia

A quel punto i presenti hanno allertato le forze dell'ordine, nella fattispecie il 113, e il 118. Una volta sul posto, i sanitari hanno appurato come l'uomo fosse stato semplicemente colto da malore e non fosse positivo al tampone del coronavirus. Agli agenti, prima di andarsene, è invece spettato il compito di rassicurare i presenti.