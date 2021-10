Salgono a 30 le farmacie che effettuano tamponi rapidi in Veneto orientale

Per effettuare il test è necessario fissare l’appuntamento contattando direttamente la farmacia, e presentarsi con la copia del documento di identità

Si è ampliato ulteriormente, e ha raggiunto quota 30, il numero delle farmacie presenti nel territorio dell'Ulss 4 e che possono effettuare i tamponi antigenici rapidi per la sorveglianza al Covid19. Si tratta di farmacie che hanno aderito al protocollo d’intesa regionale e che dunque applicano le tariffe calmierate previste:

8 euro per il tampone persone in età compresa tra i 12 ed i 17 anni;

15 euro per la popolazione di età uguale o maggiore di 18 anni;

22 euro per persone che non usufruiscono dell'assistenza del Servizio sanitario nazionale.

ELENCO AGGIORNATO FARMACIE ADERENTI

Per effettuare il tampone rapido è necessario fissare l’appuntamento contattando direttamente la farmacia, e presentarsi con la copia del documento di identità.

Ulss 4 ricorda che per garantire la sicurezza al personale delle farmacie, e dell'eventuale clientela presente, chi deve effettuare il tampone è tenuto a cancellare l'appuntamento già fissato in caso di: presenza di sintomi riconducibili al Covid o febbre superiore ai 37,5 gradi centigradi; essere stato un contatto stretto (ad esempio convivente o collega che condivide lo stesso ufficio) con un soggetto risultato positivo al Covid-19 dalle 47 ore precedenti l'esecuzione del test; essere convivente di un soggetto sottoposto all’isolamento o essere sottoposto in prima persona a isolamento o quarantena.