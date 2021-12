Federica Pellegrini testimonial della campagna vaccinale del Veneto per la terza dose

Federica Pellegrini è testimonial 'pro bono' della campagna vaccinale del Veneto per la terza dose. Lo spot ha cominciato a circolare sui social dalle 13.30 di oggi, così come annunciato dal presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso della tradizionale conferenza di fine anno a Palazzo Balbi.

«Il Veneto - ha detto Zaia - vuole scendere in campo con una campagna internazionale e lo fa con Federica Pellegrini. Un'amica del Veneto, una veneta si è messa a disposizione. Preso dallo sconforto mi son detto "possibile che non ci sia una comunicazione istituzionale? Serve una campagna, abbiamo deciso di iniziare a scendere in campo».