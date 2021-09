Federico Lugato scomparso, l'appello della moglie: «È lì fuori, dobbiamo trovarlo»

«È lì fuori. Dobbiamo trovarlo». Elena Panciera è la moglie di Federico Lugato, il 39enne originario della provincia di Venezia ma residente a Milano che risulta disperso da giovedì 26 agosto nella zona delle Dolomiti bellunesi, in Val di Zoldo. Più di cento persone dei vari corpi di soccorso, coadiuvate da unità cinofile, elicotteri, droni e volontari, stanno perlustrando da giorni la zona del gruppo montuoso del Tamer-San Sebastiano, dove l'uomo aveva detto che sarebbe andato a camminare, uscendo di casa alle 9 di mattina, da solo, e non rientrando poi all'ora di pranzo come previsto. Al momento della scomparsa, era vestito con una polo e una felpa blu con zip.

Federico Lugato scomparso: l'appello della moglie

Per ora le ricerche non hanno ancora sortito alcun risultato. Quasi una settimana senza notizie. «Sono molte le persone che si sono messe a disposizione per aiutarci a cercare Federico», ha detto la donna, che non perde la speranza e rilancia su Facebook una raccolta fondi per sostenere vitto e alloggio di tutti coloro che vogliono dare una mano. «Raccolgo fondi per continuare a cercare mio marito. - dice - Federico è partito da Pralongo di Forno di Zoldo (Belluno) giovedì 26 agosto mattina (intorno alle 9) per una passeggiata alla baita bivacco Angelini». Si tratta di un percorso non troppo complicato, un sentiero che l'escursionista aveva già percorso e conosceva bene. Considerazioni che alimentano le speranze della donna di ritrovarlo in vita.

«Da allora non abbiamo sue notizie, lo stiamo cercando- - continua la moglie - Sto raccogliendo fondi per finanziare pasti e pernottamenti di persone che ci vogliono aiutare nelle ricerche; consulenze informatiche, legali e tecniche (unità cinofile, droni...). Eventuali fondi in eccesso verranno donati al Soccorso Alpino, i cui volontari si stanno prodigando nelle ricerche».

Le ricerche

Su Facebook intanto si moltiplicano gli appelli per ritrovarlo. La richiesta d'aiuto di Elena Panciera non è rimasta inascoltata: oltre agli utenti dei social che stanno condividendo i suoi post, ci sono molte persone che si sono recate sul posto per contribuire personalmente alle operazioni di ricerca. Nei giorni scorsi era stato individuato il posizionamento del cellulare dall'ultima cella agganciata, ed è arrivata la traccia dei dati precedenti, dai quali emerge come posizione possibile la Val Pramper, a Forno di Zoldo, dove si stanno concentrando le ricerche. Nel corso di una riunione che si è tenuta in prefettura a Belluno, si è deciso che proseguiranno, perlomeno per un'altra settimana, e riguarderanno anche zone finora non battute in un raggio di azione più ampio rispetto al quale si è finora operato.

Articolo originale su Today.it