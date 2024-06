Femminicidio Zanola: «I sintomi non vanno ignorati. I maschi si responsabilizzino»

Un altro femminicidio, a cavallo tra le province di Padova e Venezia. Vittima Giada Zanola, gettata dal cavalcavia a Vigonza, lungo l'A4, nella notte tra il 28 e 29 maggio. Nell'evolversi dei dettagli giudiziari, abbiamo posto qualche domanda a Lavinia Vivian, portavoce del collettivo Artemisia, il collettivo transfemminista della Riviera del Brenta che - tra le altre cose - organizza il Riviera Pride e nel novembre 2023 si è distinto per l'organizzazione di una manifestazione a Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin.

Cosa avete provato, apprendendo la notizia?

Sconforto, sempre, perché sembra un’emorragia che non si può fermare, è frustrante a volte. Ogni volta c’è sensazione di provare a tenere il mare con le mani. Ma dopo lo sconforto c’è sempre la rabbia. Veniamo additate come rompipalle, esagerate, poi le cronache ci danno una ragione che preferiremmo non avere. Il nostro è un grido costante che non viene ascoltato.

Non vi sorprendete, però...

No, purtroppo, continua ad esserci una grande normalizzazione. Continua a esserci una narrazione che parla di casi isolati, inutile sorprendersi. Tutte le volte che c’è un solo sintomo per noi è sempre grave, per altri non lo è. Ma non ci si può svegliare solo quando uno ti butta giù dal cavalcavia, quando si arriva a gradi di crudeltà e efferatezza che stupiscono.

Perché non ci si sveglia prima, allora?

C’è problema di percezione, nella testa di una persona “normale” rischiare di essere ammazzate per aver chiuso una relazione non è concepibile. Comprensibile, nella società in cui viviamo: “ma dai, vuto proprio che’l me copa?”. C’è una forte responsabilità maschile che non è facile da riconoscere, è scomodo, lo sappiamo: si parte dalle chat del calcetto in cui passano cose indicibili e si chiude un occhio. C’è forte lavoro da fare da parte della comunità, i sintomi vanno riconosciuti. Anche quando una donna non viene ammazzata sembra che non stiamo capendo niente. Prendiamo il caso di poche settimane fa a Noale: un uomo tenta di strangolare una donna e poi si suicida. Ai funerali però hanno attaccato lei. Anche il focus dell’informazione è importante. Non si può nascondere che il punto sia l’uomo. Se qualcuno si offende è un problema dei maschi, lo affrontino.

Voi avete deciso di creare un collettivo in un territorio particolare, la Riviera del Brenta

Sì, il nostro collettivo è nato qui perché sentivamo l’esigenza di coprire anche questo territorio, il nostro. Normale per questo genere di attivismo ricollegarsi alla dimensione cittadina, ma ci chiedevamo "perché a casa mia non c’è niente?". Volevamo rivendicare l’identità del territorio, di questi paesi definiti paesi troppo spesso dormitorio. Dove il sostrato culturale e sociale spesso ha al centro la chiesa, la parrocchia, ambienti con retaggio specifico. Non è un giudizio di valore, ma è sempliemente una peculiarità e specificità che volgiamo affrontare.

Avete visto un cambiamento, dopo il caso Cecchettin?

Come sappiamo sono aumentate le chiamate ai numeri antiviolenza, sicuramente c'è una consapevolezza maggiore. Lo vediamo anche ai nostri eventi, dove iniziano a vedersi anche genitori, ragazzi, non più solo giovani donne. Ma la strada è ancora lunga, e passa da maggiori finanziamenti ai centri antiviolenza, che sono pochi, poco conosciuti, limitati nella loro capacità di operare efficacemente. E poi naturalmente c'è una questione culturale da risolvere: se di fronte a dinamiche di controllo, dai telefoni alle uscite, una persona non va al centro antiviolenza, è un problema.

Zanola non aveva denunciato, ma accade spesso...

Sì, non stupisce. La denuncia aiuta, ma i feedback della società e delle istituzioni dimostrano alle donne che non sempre è efficace, pensiamo al caso Ballan (uccisa a Riese Pio X dopo aver denunciato ndr). C’è ancora tanta formazione da fare a chi accoglie queste denunce, per evitare che vengano minimizzate. E poi c'è il sistema mediatico: le persone non denunciano anche perché tante volte si viene messe in difficoltà, pensiamo alle ragazze violentate da persone con capacità economica, costrette nei tribunali a rivivere quella violenza. La denuncia aiuta, ma devi avere fegato e forza. Il primo passo è la responsabilizzazione sociale e culturale collettiva, soprattutto dei maschi: i sintomi non devono essere ignorati.