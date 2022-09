Si ferisce con una freccia in un occhio, ragazza operata d'urgenza

Ferita all'occhio con una freccia. Un'incidente domestico dai contorni ancora da chiarire quello accaduto prima delle 6 del mattino di domenica a Musile di Piave. I soccorsi del 118 sono stati allertati da un'abitazione del Comune, dove una ragazza è rimasta ferita da un dardo che gli si sarebbe conficcato in un occhio. Il fatto è successo a casa ma non è chiaro cosa la giovane stesse maneggiando.

Le sue condizioni ai sanitari sono subito apparse serie, tanto da rendere necessario un intervento di chirurgia per rimuovere l'oggetto. La giovane è stata trasferita all'ospedale dell'Angelo di Mestre e affidata alle cure dell'equipe della sala operatoria per le cure del caso. Stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.