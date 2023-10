Tragedia di Mestre, migliorano le condizioni dei feriti

Complessivamente si registra un ulteriore miglioramento della situazione generale dei pazienti rimasti feriti nell'incidente del pullman avvenuto una settimana fa a Mestre. Come comunicato in serata dalla Regione Veneto, i ricoverati in terapia intensiva sono scesi da 7 a 6; quelli in situazione critica da 3 a 2.

È uscita dalla terapia intensiva per essere trasferita nel reparto di neurochirurgia la donna ucraina di 43 anni ricoverata all’ospedale di Treviso. La giovane paziente francese di 21 anni, dimessa questa mattina dalla terapia intensiva dell'ospedale di Dolo, il cui decorso è regolare, verrà trasferita domani all'ospedale di Strasburgo, città di provenienza.

Il quadro dei pazienti ricoverati

Nello specifico, all'ospedale di Mestre sono ricoverati 4 pazienti, tre di nazionalità ucraina, due donne di 40 e 43 anni e un uomo di 39, e una 27enne tedesca. Una paziente è in condizioni definite «stabili» e mercoledì sarà sottoposta a un intervento di stabilizzazione vertebrale; per due il decorso è regolare, mentre la donna ucraina di 43 anni è stata dimessa nel pomeriggio dalla terapia intensiva. È in continuo miglioramento la situazione del paziente ucraino e nei prossimi giorni verrà dimesso dall’ospedale.

La paziente francese di 21 anni ricoverata a Dolo è stata dimessa dalla terapia intensiva, e come detto verrà trasferita domani all'ospitale di Strasburgo, sua città di provenienza. Continua a risultare regolare, invece, il decorso del 24enne croato ricoverato nel presidio ospedaliero di Mirano.

Fuori provincia, all'ospedale di Treviso sono ricoverati 3 pazienti di nazionalità tedesca, appartenenti allo stesso nucleo familiare - una bambina di 4 anni, un ragazzino di 13 e un adulto -. I due fratellini tedeschi, il cui decorso risulta regolare, verranno trasferiti all’ospedale di Lipsia, città di origine, per essere avvicinati ai familiari. C’è ottimismo anche per il recupero del papà della bambina, le cui condizioni sono in miglioramento: l'uomo è in attesa di sostenere un intervento di stabilizzazione.

A Padova sono invece ricoverati 5 pazienti, tre di nazionalità ucraina - una donna di 29 anni, una bambina di 4 e la madre di 33 anni, in decorso regolare, trasferita ieri dall’ospedale di Treviso per avvicinarla alla figlia - e due di nazionalità spagnola: una donna di 52 anni e il marito, di 50 anni, in decorso regolare, trasferito ieri a Padova per avvicinamento familiare. La piccola paziente ucraina di 4 anni e la donna spagnola sono ancora in condizioni critiche, ma definite «stabili» dai sanitari. In miglioramento la giovane donna ucraina di 29 anni.