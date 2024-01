Infila una mano nella scala mobile del people mover, bimbo gravemente ferito

Perde un cracker che stava mangiando mentre sulla scala mobile del people mover era quasi arrivato a Piazzale Roma, con la sua baby sitter. Un bambino di tre anni, che si è chinato e infilato la mano nella fessura delle piastre in movimento, ha rischiato che il meccanismo gli tranciasse il polso. Grave, non in pericolo di vita, è stato portato via con la ferita molto seria dall'ambulanza del Suem 118. Arrivato al Pronto soccorso dell'Angelo, viste le condizioni e i tendini dell'arto sinistro esposti, in elicottero ha raggiunto l'ospedale dove ora si trova ricoverato. Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio di martedì verso le 17. Tutto è successo in pochi attimi, trascorsi da quando il piccolo si è chinato fino a quando si sono sentite le sue urla e gli operatori in cabina, capendo che qualcuno era rimasto impigliato, hanno interrotto il funzionamento del mezzo facendo scattare l'allarme.

Accorrendo giù dalle scale hanno trovato ferito e sotto choc il piccolo e a sostenerlo accanto la baby sitter, turbata e in stato confusionale che chiedeva aiuto. È presto, secondo i medici, per stabilire con certezza se sarà possibile salvare l'arto, anche se le previsioni sembravano ottimistiche. Di sicuro da Padova non esiteranno a trasferire il bambino al centro specializzato nell'ortopedia della mano di Verona, se fosse necessario. Dopo il trasferimento del piccolo al Pronto soccorso, tutto l'impianto è stato fermato e sono iniziati i primi controlli e i rilievi della polizia locale e dell'Actv. Per i primi soccorsi sono arrivati dalla sede lagunare i vigili del fuoco che con gli agenti hanno transennato la scala mobile in modo da impedirne l'avvicinamento. Ulteriori verifiche verranno fatte anche mercoledì; di recente il sistema completo, dal Tronchetto a Piazzale Roma, era stato sottoposto a revisione prima di Natale.