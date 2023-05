Aggredito da un Dobermann, grave all'ospedale

Un uomo di 59 anni, veneziano, sarebbe stato aggredito da un cane di razza Dobermann riportando gravi ferite. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 30 maggio, in un'officina di riparazione veicoli a Bavaria di Nervesa della Battaglia (Treviso), la Autoservice 2001 di via Campagna. La vittima, come riporta TrevisoToday, sarebbe un cliente dell'autofficina che, a quanto pare, si era recato sul posto per consegnare dei documenti. Il cane lo avrebbe morso al volto.

Una volta lanciato l'allarme, poco dopo le 14, l'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all'ospedale Ca' Foncello. Ora si trova ricoverato, in prognosi riservata. L'aggressione è in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Nervesa della Battaglia, arrivati sul luogo per raccogliere le testimonianze e ricostruire l'accaduto. L'episodio è stato segnalato alla procura locale, che valuterà eventuali provvedimenti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il cane era stato lasciato libero nel piazzale esterno dal proprietario dell'officina. Il 59enne è arrivato in macchina e, una volta sceso, è stato improvvisamente assalito. Le sue urla di dolore hanno richiamato l'attenzione del titolare dell'attività, che è intervenuto, ha messo in salvo il malcapitato e chiamato i soccorsi. A Bavaria è giunto l'elicottero del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale. L'animale è stato visitato da un veterinario dell'Ulss 2. Spetterà ora al giudice del tribunale di Treviso decidere la sua sorte.