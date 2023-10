Dimesso dall'Angelo uno dei feriti nel tragico incidente di Mestre

È stato dimesso nella mattinata di oggi uno dei pazienti ricoverati all'ospedale dell'Angelo dal tragico incidente avvenuto a Mestre nei giorni scorsi. Si tratta di un giovane di nazionalità tedesca.

Restano stabili le condizioni degli altri feriti ricoverati all'Angelo - tre donne in regime di terapia intensiva e un uomo ricoverato in reparto -; stabili sono anche le condizioni dei due paziente accolti negli altri ospedali dell'Ulss 3, una donna ricoverata all'ospedale di Dolo, in terapia intensiva, e un uomo all'ospedale di Mirano, ricoverato in reparto.

Per quanto riguarda le salme custodite nell'obitorio di Mestre, provenienti dal luogo dell'incidente, sono concluse le operazioni di ricongiungimento, e nei prossimi giorni le prime saranno riconsegnate alle famiglie. La Regione Veneto ha garantito i feretri a tutte le vittime, le cui salme sono state ricomposte dopo l'ultimo saluto nelle scorse ore, ed è impegnata a farsi carico delle spese di rimpatrio.