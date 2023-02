Fermata nave panamense: gravi carenze e impreparazione dell'equipaggio

I militari della Guardia costiera di Chioggia, durante il controllo ispettivo delle navi straniere che approdano in Italia (Port State Control), hanno emanato un fermo a carico della nave general cargo "Saniye Imamoglu" di bandiera panamense e compagnia di navigazione turca.

Il provvedimento e? stato adottato in quanto l’unita?, approdata nei giorni scorsi allo scalo portuale di Val da Rio, dopo un’ispezione approfondita da parte dagli ispettori e? risultata in condizioni non regolari secondo le normative internazionali per la sicurezza della navigazione e prevenzione da inquinamenti marini, in particolare a causa di gravi carenze nelle certificazioni e registri di bordo e per l'impreparazione nella gestione delle emergenze da parte dell’equipaggio.

L’unita?, prima di poter nuovamente prendere il mare, ha dovuto ripristinare gli standard di sicurezza e sostenere i controlli da parte degli ispettori delegati dalla bandiera panamense, responsabile del rilascio della certificazione. La Capitaneria di porto di Chioggia, sotto il coordinamento regionale Port State Control della direzione marittima del Veneto, mantiene l'impegno nella lotta al fenomeno delle navi “sub-standard” che, in difformita? alle convenzioni internazionali, navigano con gravissimo rischio per la sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino nonche? per la sicurezza e le condizioni di vita delle persone che vivono e lavorano a bordo.