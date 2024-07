Fermata in porto una nave maltese, carenze nella sicurezza antincendio

È della sera del lunedì 15 luglio l’ultimo fermo a Venezia nei confronti di una nave per il trasporto di merci generiche (cargo), di bandiera maltese, gestita da una società di navigazione con sede legale in Grecia, e con tredici persone a bordo di nazionalità greca, ucraina e filippina. Da inizio anno nei porti di Venezia e Chioggia le navi straniere fermate dalle capitanerie di porto sono state nove e due, per un totale di undici.

L’unità aveva alcune irregolarità legate alla convenzione internazionale Solas (Safety of Life at Sea), per un totale di undici, tra cui le più rilevanti sull’efficienza e manutenzione della sala macchine, rispetto alla gestione delle emergenze, con particolare riguardo alla capacità di fronteggiare eventuali incendi a bordo, nonché in materia di sicurezza marittima (misure per il contrasto di attività illecite).

Recentemente, durante l’ordinaria attività di verifica a bordo di navi straniere nel porto di Marghera, è stata fermata un’altra nave, maltese e gestita da una compagnia greca. Adibita al trasporto di merci solide alla rinfusa (Bulk carrier), dove bordo si c'erano otto carenze, tra cui una scorretta gestione della sicurezza, malfunzionamenti agli impianti fissi anticendio e irregolarità rispetto ai contratti dei marittimi imbarcati, in violazione della convenzione internazionale a tutela dei diritti fondamentali del personale in termini di dignità del lavoro.

Di rilievo, inoltre, l’attività condotta dalla Capitaneria di porto di Chioggia per il fermo amministrativo di una nave panamense adibita al trasporto di merci rotabili (Ro-Ro cargo), con equipaggio turco e azero, la quale presentava ventidue irregolarità, un notevole numero. In questo caso riguardavano la materia dell’anticendio, della sicurezza della navigazione in senso stretto, la corretta manutenzione della sala macchine, le vie di fuga da impiegarsi in caso di emergenza, e la tutela dell’ambiente marino secondo la Convenzione Marine Pollution. Le navi, a seguito di tali fermi in applicazione dell’accordo internazionale tra gli stati europei e il Canada (Memorandum di Parigi del 1982), rimangono agli ormeggi sino a che non vengano poste in essere tutte le misure correttive necessarie per tornare in linea con la normativa vigente.