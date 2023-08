I carabinieri fermano 21 presunti borseggiatori a Venezia

Continuano i servizi delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dei borseggi in centro storico a Venezia. Nella giornata di mercoledì, i carabinieri, in collaborazione con gli agenti della polizia ferroviaria, hanno fermato 21 presunti borseggiatori e borseggiatrici, tutti con precedenti penali per furto e furto aggravato, nella zona della stazione ferroviaria e del terminal di Piazzale Roma.

Al termine degli accertamenti di rito, i militari hanno denunciato due persone per violazione del foglio di via obbligatorio, e sottoposto alla stessa misura preventiva una donna, per altro già denunciata lo scorso 12 giugno. Quella organizzata dall'Arma è stata l'ennesima operazione per il monitoraggio dei gruppi di delinquenti che ogni giorno raggiungono la laguna dai vari campi rom della terraferma.

«Il risultato positivo - spiegano i carabinieri - è stato ottenuto grazie all’articolazione del dispositivo messo in campo, che ha visto l’impiego sia di pattuglie di personale in abiti civili, deputate all’individuazione e all’intercettazione dei possibili borseggiatori, che di pattuglie in divisa, per il controllo e l’eventuale accompagnamento in caserma per gli accertamenti».