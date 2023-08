Fermate altre 4 borseggiatrici a Venezia

Continua l'attività incisiva delle forze dell'ordine per mettere un freno alla piaga dei borseggi in città. Mercoledì mattina, la polizia di Stato, in base alle direttive del recente comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha effettuato un'ulteriore operazione nella stazione di Venezia Santa Lucia e presso il terminal di Piazzale Roma, intercettando in tutto quattro presunte manolesta.

Osservate nei propri spostamenti, una volta fermate dagli agenti non hanno saputo fornire delle spiegazioni plausibili in merito alla loro presenza nell'area di maggior transito di turisti e lavoratori, non essendo in possesso di alcun titolo di viaggio né di residenza nel territorio veneziano.

Le sospette borseggiatrici sono state così accompagnate in questura per accertamenti, al termine dei quali il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha disposto 2 dacur, daspo che vieta l'accesso alle aree urbane, e 2 fogli di via obbligatori. Nei giorni scorsi, le forze dell'ordine, in abiti civili e militari, avevano identificato una ventina di presunti borseggiatori, che ogni giorno raggiungono la città storica dai vari campi rom della terraferma: per 7 di loro era scattata la denuncia per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia.