La polizia ferma due presunte borseggiatrici a Venezia

Gli agenti di polizia hanno fermato e controllato nei pressi della stazione ferroviaria di Venezia due presunte borseggiatrici, una delle quali già nota alle forze dell'ordine, nell'ambito di un servizio specifico. Entrambe prive di titolo di viaggio e non residenti in territorio veneziano, non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili in merito alla loro presenza nello scalo lagunare, e sono state per questo condotte in questura per accertamenti.

Per una delle due donne, di origine croata e con a carico vari precedenti penali per reati predatori, il questore ha disposto la misura del foglio di via obbligatorio; per l'altra, di origine bosniaca, era già stato disposto il divieto di permanenza in città, motivo per cui è stata denunciata all'autorità giudiziaria competente.

Prosegue così l'attività della polizia contro i reati predatori. Nel periodo estivo, nell’ambito della lotta al fenomeno dei borseggi in centro storico, il questore di Venezia ha disposto un totale di 27 fogli di via obbligatori e 5 daspo, che impediscono l’accesso all’area urbana della città.