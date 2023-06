Fermati 10 borseggiatori a Venezia, per 7 di loro scatta il foglio di via

Maxi operazione di sicurezza pubblica contro il fenomeno del borseggio a Venezia. È stata organizzata mercoledì mattina dalla polizia di Stato, coordinata dalla squadra mobile, in collaborazione con Polfer e commissariato di San Marco, per prevenire i furti che nell'ultimo periodo stanno attanagliando la città lagunare. Al termine dell'attività, gli agenti hanno intercettato nel complesso dieci persone, due uomini e otto donne, per sette delle quali è stato previsto il foglio di via obbligatorio.

Dopo un'attività di osservazione, messa in piedi nei giorni scorsi dalla questura di Venezia, sono stati individuati diversi soggetti che si aggiravano insistentemente nei pressi della stazione ferroviaria, del Ponte degli Scalzi e nelle zone circostanti Piazzale Roma e i giardini Papadopoli, destando palese sospetto sulle loro attività.

Così, nelle prime ore di mercoledì, è stata avviata l’operazione, durante la quale i poliziotti hanno intercettato dieci persone, tutte con a carico diversi precedenti di polizia per furto e furto aggravato. Tutti i soggetti fermati non hanno saputo dare spiegazioni plausibili in merito alla loro presenza all’interno della stazione o del terminal di Piazzale Roma, non essendo in possesso di titolo di viaggio né di residenza nel territorio veneziano. Pertanto, sono stati accompagnati in questura.

Al termine degli accertamenti, il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, in attuazione delle indicazioni del dipartimento di Pubblica sicurezza e del ministero dell'Interno finalizzate a garantire la sicurezza delle città, ha erogato complessivamente 7 fogli di via obbligatori e 1 avviso orale, i quali impediranno ai sospetti borseggiatori di continuare a transitare nelle aree dove nei giorni scorsi erano stati segnalati vari casi di furto. Per altri due soggetti, già destinatari di fogli di via dalla città, si è proceduto ad un inasprimento delle misure.