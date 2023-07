Poliziotti in divisa e borghese fermano 9 borseggiatori a Venezia

Nove borseggiatori, sette donne e due uomini. Sono stati intercettati ieri mattina da poliziotti in borghese e in divisa della squadra mobile di Venezia, supportati dagli agenti del commissariato San Marco e della divisione anticrimine. Prosegue così il pugno duro del questore lagunare, Maurizio Masciopinto, per mettere un freno a un fenomeno che continua a suscitare insicurezza nei cittadini e nei turisti.

Come per la precedente operazione, anche in questa circostanza i soggetti fermati non hanno saputo fornire spiegazioni sulla loro presenza nelle aree della stazione ferroviaria e nei pressi del terminal di Piazzale Roma, non essendo provvisti né di titolo di viaggio né di residenza in territorio veneziano. Sono stati quindi portati in questura per effettuare gli accertamenti del caso, al termine dei quali il questore ha disposto ulteriori 3 fogli di via obbligatori, che si aggiungono ai 7 erogati nelle scorse settimane. Per due dei controllati, invece, sono state aggravate le misure di prevenzione, che impediranno loro di continuare a transitare nelle aree del centro storico più interessate dal fenomeno dei borseggi.

La nuova attività di pubblica sicurezza - spiega la polizia - ha visto coinvolti anche i nuovi giovani agenti recentemente assegnati alla città storica dal nuovo capo della polizia, Vittorio Pisani. «I giovani poliziotti e le giovani poliziotte - fanno sapere dalla questura - sin dal loro approdo nella città lagunare hanno manifestato entusiasmo e spirito d’iniziativa, dimostrando la loro voglia di lavorare e di mettersi al servizio della collettività».