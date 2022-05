Fermato in autostrada 14enne alla guida, multa da 4 mila euro ai genitori

Alla guida di una macchina a 14 anni sul tratto "maledetto" e a forte velocità, lo hanno fermato. A scoprirlo è stata una pattuglia della polizia stradale che qualche giorno fa, facendo i controlli in A4 tra Latisana e Portoguraro, in direzione Venezia, si è accorta del sorpasso di un conducente che per l'aspetto sembrava un po' troppo giovane per aver già compiuto i 18 anni. Nell'auto che i poliziotti hanno affiancato facendo segno di fermarsi, c'erano anche altre due persone a bordo.

La macchina per un po' ha proseguito, stando dietro alla volante della polizia stradale della sezione di Palmanova, poi si è bloccata in corsia, creando un pericolo per coloro che sopraggiungevano. La pattuglia per motivi di sicurezza non ha potuto fare inversione di marcia anche perché il tratto era quello a due corsie in cui la terza è chiusa per lavori. Così l'auto con il ragazzino al volante nel frattempo si è fermata, c'è stato un cambio alla guida in modo che il conducente fosse una persona adulta, e poi ha proseguito. Ad attenderla poco più avanti c'era la polstrada. Al controllo effettuato l'uomo alla guida è risultato essere il padre del ragazzino. Nei confronti dei genitori è scattata una multa di quasi 4 mila euro. Contestati la guida senza patente, senza la maggiore età e l'incauto affidamento del veicolo, in un tratto tanto pericoloso.