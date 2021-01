Patente revocata e senza assicurazione: maxi multa da 6mila euro

È stato fermato dalla polizia di Padova per un normale controllo su strada, mentre si trovava in sella al proprio ciclomotore, un Aprilia Scarabeo, privo di assicurazione dal 2017. Come non bastasse, all'uomo, un 56enne di Mira, era stata revocata la patente di guida nel 2013 e non aveva con sé la carta di circolazione del veicolo.

Sanzioni e mezzo sequestrato

L'uomo, in regola quanto meno con la documentazione per gli spostamenti in periodo di coronavirus, ora dovrà pagare un cumulo di sanzioni per un totale complessivo di oltre 6mila euro. Il ciclomotore, invece, è stato sequestrato.