Fermato a Chioggia il cargo battente bandiera Vanuatu

Un'altra nave bloccata in porto a Chioggia dopo i controlli della Capitaneria: si tratta della quinta quest'anno, fermata per non aver rispettato gli standard di sicurezza previsti. Rispetto agli obiettivi di salvaguardia della vita umana in mare e tutela dell’ambiente marino e costiero, i militari della Guardia costiera di Chioggia, specializzati nel controllo delle navi battenti bandiere straniere, hanno emanato un provvedimento di fermo a carico dellageneral cargo battente bandiera Vanuatu in servizio per una compagnia di navigazione turca.

Il provvedimento è stato adottato in quanto l’unità, approdata nei giorni scorsi allo scalo portuale di Val da Rio, dopo un’ispezione da parte degli ispettori alla sicurezza della navigazione, è risultata in condizioni sub-standard secondo le normative internazionali per la sicurezza della navigazione e prevenzione da inquinamenti marini; in particolare a causa di gravi carenze nella prevenzione antincendio e di impreparazione dell’equipaggio, non adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze.

L’unità, prima di poter nuovamente prendere il mare, dovrà ripristinare gli standard di sicurezza prescritti, quindi sostenere dei controlli da parte degli ispettori per il rilascio della certificazione di sicurezza della nave. La Capitaneria di porto di Chioggia, sotto il coordinamento regionale della direzione marittima di Venezia, mantiene l'impegno nella lotta al fenomeno delle navi “sub-standard” che, in difformità alle convenzioni internazionali, navigano ponendo a gravissimo rischio la sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino, nonché degli equipaggi che vivono e lavorano a bordo.