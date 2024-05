«Gravemente sotto gli standard di sicurezza»: nave sottoposta a fermo

Dalle certificazioni non più valide ai dispositivi ineggicaci, fino all'irregolarità sulle operazioni di controllo periodiche. Sono ben 26 le violazioni riscontrate dagli ispettori di Port State Control della guardia costiera di Venezia nel corso di un controllo a una nave portarinfuse di bandiera liberiana con stazza oltre le 32 mila tonnellate.

L'unità era «gravemente sotto gli standard internazionali previsti» in termini di sicurezza, si legge in una nota della capitaneria di porto. E, in conseguenza delle irregolarità, si è proceduto al settimo fermo da inizio anno. La guardia costiera ha scoperto un «notevole numero di certificati rilasciati dallo stato di bandiera cessati nella loro validità - continua la nota -. Tali carenze riguardavano sia lo scafo che la struttura e la navigabilità oltre che gli apparati radio. Ulteriori problematiche sono state rilevate con riguardo alle norme per la prevenzione degli inquinamenti marini e dell’aria».

Inoltre, sono state verificate irregolarità sulle operazioni di controllo periodiche da effettuare in cantiere navale, oltre che sul rispetto al corretto funzionamento della scatola nera (Voyage Data Recorder). Inefficaci sono risultati anche i dispositivi necessari per rilevare la posizione di eventuali naufraghi, imprescindibili per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché quelli adibiti all’antincendio. «La nave è stata quindi bloccata in porto e non potrà riprendere il mare senza aver adottato tutto quanto necessario per emendare le criticità, fonti di grave pericolo per la sicurezza delle persone a bordo, della navigazione e della tutela dell’ambiente marino», concludono dalla capitaneria.

