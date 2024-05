Va in escandescenze durante un controllo stradale, 45enne bloccato

Doveva essere un normale controllo stradale ma da quanto si è appreso è diventato un fermo della polizia locale per resistenza.

Sabato pomeriggio in mezzo al traffico dell'area commerciale del centro acquisti di Marcon i vigili monitoravano la viabilità e nel corso della sorveglianza hanno imposto l'alt a un'auto per degli accertamenti. Il conducente, un 45enne del posto, pur essendosi fermato è andato in escandescenze per quello stop, al punto che pare non riuscissero più a calmarlo per portare a termine il controllo dei documenti e del veicolo. A un certo punto i vigili hanno bloccato l'automobilista per resistenza, continuando a fare viabilità per evitare che il tratto s'intasasse. Al comando sono poi continuate le verifiche per l'episodio di via Mattei, nell'area che proprio nel fine settimana è più densa di traffico e veicoli diretti al centro commerciale. In zona anche grazie alla sorveglianza video verrà ripercorsa la vicenda studiando le immagini.