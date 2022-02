Festa abusiva a Concordia: settanta denunciati per l'occupazione

È stato interrotto dalle forze dell'ordine il party organizzato nella campagna di Concordia Sagittaria nella notte tra sabato e domenica. La festa, organizzata in un casolare nei pressi del fiume Loncon, a una decina di chilometri dal centro di Concordia, è iniziata verso l’una di notte. La musica alta e il viavai delle macchine, però, hanno attirato l'attenzione in poco tempo.

Attorno alle 4 è arrivata una prima pattuglia dei carabinieri di Portogruaro, che ha contato una quarantina di auto parcheggiate. Lanciata l'allerta si è deciso per un intervento in forze che è stato coordinato dal questore e dal comandante provinciale dei carabinieri: così, poco dopo, sul posto si sono presentati numerosi operatori tra squadra mobile, digos, commissariato di Jesolo, polizia scientifica, compagnia e stazione carabinieri di Portogruaro, nucleo operativo radiomobile, 4° battaglione Veneto. A pattugliare dall’alto è arrivato anche l’elicottero del X reparto volo della polizia. Un dispiegamento che ha permesso di far cessare la festa senza disordini.

L'evento, come riscontrato nel corso degli accertamenti, si stava svolgendo senza autorizzazione in uno stabile occupato all’insaputa del proprietario. Una settantina i giovani partecipanti, i quali sono stati identificati uno per uno e saranno denunciati per il reato di invasione di terreni ed edifici, previa acquisizione della querela da parte del proprietario del terreno. Sono stati anche individuati i cinque organizzatori della festa, che avevano scelto il luogo, fornito il materiale e l’attrezzatura musicale e pubblicizzato il ritrovo via social: per loro si aggiunge la denuncia per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Le indagini sono coordinate dalla procura di Pordenone.