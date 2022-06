Festa al bar troppo rumorosa, arrivano i carabinieri: arrestato 38enne

Trambusto nella serata di venerdì al bar “Da & Da” di via Nuova Trevigiana, a Casale sul Sile (Treviso), dove era in corso una festa con musica. Qualche avventore, evidentemente, aveva bevuto più del dovuto: così i residenti, stanchi del volume alto, hanno chiesto ai carabinieri di intervenire. Tra i clienti uno in particolare, un 38enne di Quarto d'Altino, si sarebbe dimostrato poco collaborativo, tanto che alla fine i militari lo hanno arrestato per resistenza.

La vicenda è riportata da TrevisoToday. I problemi sono cominciati durante le fasi del controllo, in cui i carabinieri hanno chiesto alla proprietaria del bar di abbassare il volume. Il veneziano si sarebbe intromesso iniziando a minacciare e insultare gli uomini in divisa, nonostante la stessa titolare lo avesse invitato a uscire. Lui avrebbe insistito, con toni sempre più aggressivi. I carabinieri gli hanno chiesto di seguirli all'esterno e lui a quel punto ha fatto resistenza, aggredendoli e graffiandoli agli avambracci.

È servito l'intervento di una seconda pattuglia per riuscire a bloccarlo. Dalla perquisizione si è scoperto che aveva in tasca un coltello. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che aveva vari precedenti. Alla fine è stato accompagnato in caserma, arrestato e messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.