Festa di fine Ramadan mercoledì, attenzione ai massimi livelli. Bengalesi in cerca di pace

Una querela per furto contro un cameriere bengalese, prove di dialogo per superare il clima infuocato innescato da due gruppi contrapposti della comunità straniera - quella del Bangladesh - stanziata a Mestre e poi c'è la preoccupazione per la festa di chiusura del Ramadan: conto alla rovescia per l'Id-al-Fitr (festa dell'interruzione del digiuno) che dopo la preghiera di mercoledì mattina alle 8.30 al parco Piraghetto a Mestre apre ai ritrovi fra amici e parenti di religione musulmana.

Anche quest'anno uno dei rappresentanti della comunità, Prince Howlader, ha organizzato l'evento stimando una partecipazione di 3.500-4.000 persone. Con la tensione che si respira dopo la grossa lite del 2 aprile tra via Poerio e via Allegri e le violenze di giovedì 4 aprila con persone ferite a colpi di coltelli, martelli, mattoni e catene, finite all'ospedale, l'attenzione alla sicurezza è ai massimi livelli in città. Il prefetto Darco Pellos tra le questioni ne parlerà martedì nel consueto comitato settimanale, coordinando forze dell'ordine e istituzioni (foto sotto: il prefetto di Venezia Darco Pellos).

Le due fazioni in guerra dei bengalesi di Abdullahpur, il villaggio del distretto di Kishoreganj da cui provengono, hanno rivolto un appello. «Le istituzioni facciano da garanti attorno a un tavolo per riportare la pace tra di noi in modo da poter continuare a lavorare nelle nostre attività». Così ha detto esplicitamente ieri A.M., titolare del money transfer di via Poerio - dov'è successo il furto da 120 mila euro che ha rotto l'associazione "Abdullahpur ancholik somiti" - risollevando la saracinesca del suo centro servizi Caf, tenuta abbassata per molti giorni per via delle risse.

Sui fatti di violenza, il controllo della città attraverso l'intervento delle forze dell'ordine, la copertura della sorveglianza video e le attività di polizia, hanno portato a risultati. Carabinieri e poliziotti intervenuti sulle risse hanno identificato i responsabili, sentito numerose persone della comunità e ora i fatti sono al vaglio degli inquirenti. Nel mentre, i gruppi cercano un mediatore credibile e affidabile della comunità stessa per riuscire a dialogare in pace: per questo ruolo è stato fatto il nome di Prince Howlader, presidente dell'associazione "Giovani per l'umanità" (foto sotto: Prince Howlader).

«Ho parlato con A.M. del money transfer e ho preso contatti anche con un anziano dell'altro gruppo - afferma Howlader - Hanno espresso la volontà di giungere a una tregua e io penso sia necessario perché altrimenti a pagare è tutta la comunità, che fino a ora non ha mai avuto problemi. A parte la volontà di riappacificarsi, la querela per il furto farà il suo corso. Un ammanco quantificato dalla parte lesa in 120 mila euro che un po' alla volta approfittando dell'amicizia con A.M., il connazionale MD.Y.A., coetaneo, che abita a Venezia centro storico e fa il cameriere, ha sottratto dal cassetto nel Caf dell'amico che andava a trovare quasi tutti i giorni.

Lui, non capacitandosi delle somme mancanti, con una telecamera l'ha colto in fallo e, sebbene dai primi tentativi di dialogo pareva volesse restituirli ammettendo il furto, successivamente con il coinvolgimento del fratello in Bangladesh, diventato sindaco del villaggio nel loro Paese, ha fatto sapere, rovesciando l'accusa di aver prestato lui diverse somme ad A.M., di non voler restituire più nulla. Così le risse, scoppiate a Mestre, sono esplose contemporaneamente nel loro villaggio ad Abdullahpur dove è morta una persona. «La polizia del Bangladesh ha fermato il sindaco (fratello di MD.Y.A) - dice A.M. - Volevano far ricadere la colpa sulla mia famiglia, ma c'erano dei testimoni e hanno visto».