Festa dei giardini di via Piave e Miglio di Mestre: «Diventiamo attori del cambiamento»

Questo venerdì, 14 giugno, apre il “Via Piave Summer Garden”, la festa dei giardini di via Piave, contemporaneamente alla terza edizione del Miglio di Mestre. La corsa, di atleti e cittadini, è organizzata da Venicemarathon, il Comune e la Federazione di atletica leggera nel palinsesto delle "Città in festa" e nel "Salta, Cori e Zoga". «Lo sport in risposta al degrado - esordisce il vicesindaco, Andrea Tomaello - Stare insieme per vivere e narrare il quartiere diversamente». Duecento le persone in gara, di tutte le età. «Si faceva anche 25 anni fa», ricorda Piero Rosa Salva presidente di Venicemarathon. Il percorso è quello del miglio, ovvero 1.609 metri, da percorrere in un tratto di via Piave con giro di boa e ritorno ai giardini.

Una sessantina le serate della festa dei giardini, con intrattenimenti e musica a cura della direzione artistica di Alessandro Torchia, come due anni fa, l'animazione e i gruppi veneziani sul palco con le cover. Fino al 18 agosto sei casette saranno i punti ristoro, due food truck e tre proposte di cucina italiana ed etnica. Il Feel Good catering (hamburger), il Vapore (cocktail e frutteria), il Su&Ke (cinese con ravioli), Re Borbone street food (cucina napoletana e fritti) e la pasticceria Loredana per il gelato. Una delle casette è per Radio Base e fa da info point per i turisti.

C'è già il mega-schermo per gli europei di calcio e le olimpiadi a luglio e agosto. Apertura dei giardini dalle 11 alle 22.30 tutti i giorni, con la sorveglianza h24, anche sull'acquisto di alcolici, e la doppia presenza dei guardians dalle 18 alle 23. È previsto il transennamento completo dell'area. «Vogliamo trasmettere sicurezza, alla luce degli ultimi 14 arrestati per spaccio - commenta l'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar - offrire divertimento, coinvolgere le attività commerciali e prevenire la criminalità. Il problema lo affrontiamo». Sarà un incalzare di proposte, sotto la guida del settore Cultura diretto da Michele Casarin. Arte di strada, spazi di lettura, libreria urbana, sport, giochi da tavolo, tornei, la fiera dell'assessore Sebastiano Costalonga da fine giugno, e le sagre e le feste sul territorio intorno. «Diventiamo attori del cambiamento, occupiamo l'area - dice Mar - per fare in modo di allontanare la gente che non piace».

«Fondamentale per l’organizzazione e la riuscita di questa manifestazione – ha precisato l’assessore Mar – è la sicurezza: per godere appieno di momenti di relax, intrattenimento e ristoro l’area sarà recintata. Ringrazio Confcommercio per aver voluto portare avanti un’iniziativa di qualità in un contesto particolare ma importante per i cittadini di tutte le età e per i turisti, poiché rappresenta la porta d'ingresso di Mestre». È anche previsto un ricambio delle attività, spiega il direttore di Confcommercio, Matteo Antonich. «L'occupazione delle casette non ha oneri - precisa, dopo la polemica con alcuni esercenti - raccogliamo e valutiamo le proposte, purché aderiscano al codice etico nel rispetto delle altre imprese». Alcune, come il bar di Ernesto Rosapepe, ritengono di non essere state coinvolte. «Ci hanno chiesto dei soldi, non li abbiamo dati. Perciò non facciamo parte della festa. Aspetto la querela di Confcommercio per vedere dove sta la verità. Il Comune ha investito ma noi, in prima linea in via Piave, derubati e danneggiati, non partecipiamo».