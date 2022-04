La Polizia di Stato festeggia il 170° anniversario: cerimonia a San Giovanni Evangelista

La Polizia di Stato festeggia i 170 anni dalla sua fondazione anche a Venezia con una celebrazione che si è svolta oggi, 12 aprile, presso la scuola grande San Giovanni Evangelista: una cerimonia con il questore Maurizio Masciopinto e il prefetto Vittorio Zappalorto, gazebo allestiti nel campiello esterno per incontrare la cittadinanza e il conferimento di onorificenze agli agenti che si sono distinti per azioni particolarmente meritevoli. «Il nostro compito è essere sempre sul pezzo - ha detto il questore - ed è ciò che facciamo tutti i giorni, cercando sempre di migliorare. Un ringraziamento va ai rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, che con la loro presenza oggi testimoniano che il nostro è un lavoro di squadra, al servizio della cittadinanza. Possono esserci dei momenti di scoramento, ma l'importante è andare sempre avanti».

Tra gli ospiti sul palco è intervenuta Bebe Vio, la campionessa paralimpica mondiale ed europea che appartiene al gruppo sportivo delle Fiamme Oro. All'evento, tra i tanti partecipanti, anche l'assessore alla Sicurezza e il vicesindaco del Comune di Venezia. Sono stati presentati i dati dell'attività della polizia nel periodo marzo 2021 - marzo 2022, che hanno visto un incremento degli arresti del 64% e un aumento delle misure di ammonimento da parte del questore, in particolare 83 daspo. Sono aumentati del 42% i servizi di ordine pubblico, le espulsioni (255 rispetto alle 100 del 2020) e gli accompagnamenti ai Centri di permanenza per il rimpatrio, saliti a 40 rispetto agli 8 del periodo precedente. Una serie di onorificenze è andata a chi si è distinto nella sua attività, come il personale impegnato nelle indagini più complesse e gli agenti che hanno salvato delle vite umane. Premiati anche alcuni atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro per i risultati sportivi raggiunti.

È stata l'occasione, come detto, anche per incontrare da vicino i cittadini: all'ombra del portale della Scuola erano presenti poliziotti delle varie specialità, con materiale informativo e con alcune "attrazioni" apprezzate anche dai bambini, come il robot in dotazione agli artificieri e i cani delle unità cinofile. La cerimonia si è conclusa con un omaggio musicale eseguito dalla cantante Anna Giorgi, figlia di una poliziotta, accompagnata al pianoforte dalla pianista Giulia Vazzoler.